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Преступления Происшествия

На жителя Клявлинского района заведено дело за хранение более 1 кг марихуаны

КЛЯВЛИНО. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Клявлинского района поступила оперативная информация о том, что 45-летний местный житель может хранить у себя дома наркотическое средство. В ходе обследования жилища подозреваемого, на придомовой территории, в присутствие понятых, полицейские обнаружили в деревянном ящике полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Согласно экспертизе, в пакете находилась марихуана, массой 1, 155 кг. Задержанный пояснил полицейским, что наркотическое средство собрал самостоятельно и не намеревался его сбывать. Истинность слов задержанного тщательно проверяется стражами порядка.

В настоящие время следственным отделением МО МВД России "Клявлинский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.ч.2 УК РФ. "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Гид потребителя

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