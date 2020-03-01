На жителя Клявлинского района заведено дело за хранение более 1 кг марихуаны

В полицию Клявлинского района поступила оперативная информация о том, что 45-летний местный житель может хранить у себя дома наркотическое средство. В ходе обследования жилища подозреваемого, на придомовой территории, в присутствие понятых, полицейские обнаружили в деревянном ящике полимерный пакет с веществом растительного происхождения.
Согласно экспертизе, в пакете находилась марихуана, массой 1, 155 кг. Задержанный пояснил полицейским, что наркотическое средство собрал самостоятельно и не намеревался его сбывать. Истинность слов задержанного тщательно проверяется стражами порядка.
В настоящие время следственным отделением МО МВД России "Клявлинский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.ч.2 УК РФ. "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.