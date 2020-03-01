На жителя Клявлинского района заведено дело за хранение более 1 кг марихуаны

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В полицию Клявлинского района поступила оперативная информация о том, что 45-летний местный житель может хранить у себя дома наркотическое средство. В ходе обследования жилища подозреваемого, на придомовой территории, в присутствие понятых, полицейские обнаружили в деревянном ящике полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области