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Преступления Происшествия

В Москве задержан фальшивомонетчик из Самарской области

БРЯНСК. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве по адресу временного проживания задержан 25-летний житель Самарской области, причастный к серии фактов сбыта на территории Брянска поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, 14 февраля 2020 г. подозреваемый совершил сбыт как минимум 15 поддельных денежных купюр в торговых объектах Володарского района Брянска, после чего скрылся.

При обыске полицейские изъяли у задержанного 10 фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей, а также, предположительно, наркотические вещества синтетического происхождения. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации.

Суда задержанный будет дожидаться, находясь под стражей. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации "Сбыт поддельных денег", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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