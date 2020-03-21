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Преступления Происшествия

Автоматы и пулеметы: в Новокуйбышевске в автомобиле обнаружен арсенал оружия

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 марта, около 23:00 сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно с УФСБ России по Самарской области во время оперативных мероприятий на Самарском шоссе города Новокуйбышевск при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" задержали автомобиль Toyota под управлением 48-летнего местного жителя, который, по информации уголовного розыска, мог быть причастен к перевозке оружия, об этом сообщила пресс-служба областного полицейского главка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 24 предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием: пулеметы и автоматы Калашникова, автомат МР-5, пистолеты, боеприпасы ВОГ и 700 патронов различного калибра.

На место происшествия была сразу направлена инженерно-техническая группа ОМОН на транспорте. После осмотра, саперы ОМОН передали взрывоопасные предметы для дальнейшего разбирательства полицейским.

Согласно исследованию, данные боеприпасы признаны пригодными для производства выстрелов. По остальным изъятым предметам сотрудниками экспертно-криминалистического центра областной полиции проводится исследование.

Отделом дознания ОМВД России по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

Мужчина, управлявший машиной, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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