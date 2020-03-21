Автоматы и пулеметы: в Новокуйбышевске в автомобиле обнаружен арсенал оружия

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Во вторник, 17 марта, около 23:00 сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно с УФСБ России по Самарской области во время оперативных мероприятий на Самарском шоссе города Новокуйбышевск при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" задержали автомобиль Toyota под управлением 48-летнего местного жителя, который, по информации уголовного розыска, мог быть причастен к перевозке оружия, об этом сообщила пресс-служба областного полицейского главка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области