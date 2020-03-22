В Смышляевке ликвидировали наркопритон

В Волжском районе задержан 45-летний житель пгт. Смышляевка, организовавший в своей квартире наркопритон, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Сотрудники полиции установили, что в текущем году мужчина за определенное вознаграждение — спиртное или сигареты, систематически предоставлял жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотиков.

В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.