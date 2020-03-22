16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Смышляевке ликвидировали наркопритон В Приволжье по "горячим следам" задержали двух воров В Ставропольском районе задержаны трое иностранцев с героином Автоматы и пулеметы: в Новокуйбышевске в автомобиле обнаружен арсенал оружия В Приволжье безработный вломился в квартиру и похитил кошелек с деньгами

Преступления Происшествия

В Смышляевке ликвидировали наркопритон

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 123
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волжском районе задержан 45-летний житель пгт. Смышляевка, организовавший в своей квартире наркопритон, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции установили, что в текущем году мужчина за определенное вознаграждение — спиртное или сигареты, систематически предоставлял жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотиков.

В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5