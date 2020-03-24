В Жигулевске у нервной пассажирки Lada изъяли наркотики

Сотрудники полиции Жигулевска задержали 30-летнюю жительницу Ставропольского района, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На трассе М5 "Урал" инспекторы ДПС остановили автомобиль Lada для проверки документов. В это время находившаяся в салоне в качестве пассажира женщина стала заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение ее задержать и доставить в территориальный отдел внутренних дел. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанной в кармане пуховика обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета. Согласно экспертизе, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое вещество является наркотическим средством производным N-метилэфедрона, массой около 1 грамма, что относится к значительному размеру.

По данным сотрудников полиции, ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась. В ходе опроса подозреваемая признала вину в содеянном и пояснила, что наркотики нашла на улице и хранила для личного употребления. Эта версия в настоящий момент проверяется сотрудниками полиции.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.