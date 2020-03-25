В Сызрани трех мужчин обвиняют в краже 700 кг противовесов с железной дороги

В Сызрани будут судить троих жителей Радищевского района Ульяновской области 16-20 лет, которых обвиняют в краже (п. "а", ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

По данным полицейских, в декабре 2019 г. неизвестные сняли с четырех опор контактной сети на ж/д перегоне ст. Кашпир — ст. Рябина 27 противовесов общим весом около 700 кг. Собственнику имущества был причинен ущерб 30 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Как выяснилось, похищенные противовесы увезли и сдали на металлолом. Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанные могут быть причастны к трем аналогичным преступлениям.

Расследование уголовного дела завершено. Вскоре обвиняемые предстанут перед судом. Санкция вмененной им статьи УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.