Таможенники в Самарской области задержали партию кальянного табака на 30 млн рублей

На федеральной трассе "Самара-Уральск" в районе села Большая Черниговка Самарской области сотрудники Самарской таможни изъяли 12 тонн немаркированного табака для кальянов.

Товар был обнаружен в грузовом автомобиле MAN, прибывшем на территорию России из Казахстана. Согласно товаросопроводительным документам в машине перевозились детали для промышленной сборки матрасов (пружины, поролон, пластиковые банки).

Однако, в ходе проведения таможенного контроля, внутри грузового отсека были обнаружены упаковки с жестяными банками. Согласно информации на упаковке в них находился табак для кальянов, производства Турции. Акцизные марки и сопроводительные документы на товар отсутствовали.

Рыночная стоимость обнаруженного табака составила 30 млн рублей.

В соответствии с п.б ч.6 ст. 171.1 УК РФ предусмотрена ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке особыми (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере.

В настоящее время ведутся неотложные следственные действия.