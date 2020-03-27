Тольяттинец вломился в магазин, чтобы раздобыть алкоголь

В Тольятти задержали 26-летнего безработного мужчину по подозрению в ограблении магазина (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник разбил стекло входной двери магазина на ул. Юбилейной и похитил алкоголь.

Испорченную дверь заметил сторож расположенной рядом автостоянки. Он попытался остановить выбегавшего из магазина мужчину, но тот оттолкнул сторожа и скрылся во дворах.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что преступление мог совершить ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель. Его задержали в течение нескольких часов. Предполагаемый грабитель был дома вместе с похищенным алкоголем.