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Преступления Происшествия

Тольяттинец ограбил парикмахерскую, чтобы выпить

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 29-летнего безработного мужчину задержали по подозрению в ограблении (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, мужчина зашел в парикмахерский салон, спрашивал персонал о ценах на стрижки, а потом схватил со стола телефон и убежал. Владелица мобильника пыталась задержать грабителя, но не смогла догнать его.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС. Во время патрулирования они обратили внимание на молодого человека, который, заметив их, попытался скрыться во дворе. Подозреваемый рассказал, что похищенный телефон продал на улице незнакомцу за 500 рублей, а деньги потратил на алкоголь.

Гид потребителя

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