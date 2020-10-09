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Преступления Происшествия

Самарчанка, находящаяся в федеральном розыске, задержана с 5 гр героина

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержана 45-летняя местная жительница, у которой в присутствии понятых полицейские обнаружили три свертка с наркотиком, завернутые в следок. Изъятую находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что в свертках находилось 5 гр героина.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, на момент задержания безработная подозреваемая находилась в федеральном розыске за Управлением МВД России по Томской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В прошлом женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По словам задержанной, запрещенное вещество она намеревалась сбыть.

По версии оперативников, злоумышленница осуществляла сбыт героина посредством "закладок" на территории Самарского региона. В настоящее время усилия полицейских направлены на установление канала поставки запрещенного вещества на территорию области.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело п признакам преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст. 30 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). По ходатайству следствия задержанной избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

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