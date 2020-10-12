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Преступления Происшествия

Самарские таможенники изъяли контрафактные автозапчасти Audi на 12 млн рублей

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около 300 контрафактных решеток радиатора, маркированных товарным знаком Audi, обнаружили сотрудники самарской таможни в автомобиле, следовавшем в Россию из Казахстана, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Фото: Приволжское таможенное управление

Автомобиль остановили в районе с. Большая Черниговка. Согласно товаросопроводительным документам, грузовик перевозил товары народного потребления. Однако в ходе досмотра грузового отсека таможенники обнаружили 291 радиаторную решетку Audi.

Правообладатель товарного знака сообщил, что изъятая партия является контрафактной: упаковка и внешний вид изделий отличается от оригинальной, оформительские надписи не соответствуют качеству оригинальной продукции. Размер оцененного ущерба составляет около 12 млн рублей.

По факту незаконного использования товарного знака Самарская таможня направила материалы в МВД России для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ.

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