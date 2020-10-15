В Чапаевске разбойник с молотком ограбил магазин

Сотрудники полиции Чапаевска задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения на магазин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ОМВД России по г. Чапаевску обратилась продавец одной из торговых точек, заявившая, что в помещение магазина зашел неизвестный мужчина, в руке которого находился молоток. Под угрозой насилия он забрал из кассы 18 тыс. руб., после чего скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники выехали на место преступления, опросили свидетелей происшествия, установили личность и организовали поиски подозреваемого. Трудности в установлении местонахождения злоумышленника заключались в том, что он не имел постоянного места жительства.

Стражи порядка установили, что к нападению на магазин может быть причастен местный житель, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Полицейские выяснили, что подозреваемый приходит на ночлег в заброшенное здание. Мужчину обнаружили и задержали в тот момент, когда он спал. В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и рассказал, что деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.