16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Чапаевске разбойник с молотком ограбил магазин У бывшего замначальника КбшЖД арестовали имущество на 47 млн рублей Жителя Большеглуцкого района заподозрили в попытке подкупить полицейского Самарца подозревают в склонении сожительницы к потреблению наркотиков В Самаре два сотрудника ГИБДД попались на взятке и ушли на больничный

Преступления Происшествия

В Чапаевске разбойник с молотком ограбил магазин

ЧАПАЕВСК. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники полиции Чапаевска задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения на магазин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ОМВД России по г. Чапаевску обратилась продавец одной из торговых точек, заявившая, что в помещение магазина зашел неизвестный мужчина, в руке которого находился молоток. Под угрозой насилия он забрал из кассы 18 тыс. руб., после чего скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники выехали на место преступления, опросили свидетелей происшествия, установили личность и организовали поиски подозреваемого. Трудности в установлении местонахождения злоумышленника заключались в том, что он не имел постоянного места жительства.

Стражи порядка установили, что к нападению на магазин может быть причастен местный житель, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Полицейские выяснили, что подозреваемый приходит на ночлег в заброшенное здание. Мужчину обнаружили и задержали в тот момент, когда он спал. В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и рассказал, что деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1