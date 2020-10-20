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Преступления Происшествия

Подростков подозревают в краже 20 урн из парка в Самаре

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре трое парней 19, 16 и 15 лет стали фигурантами уголовного дела о краже урн из парка в Советском районе.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 20 металлических урн демонтировали из-за ремонта и сложили на территории парка. Позже они пропали.

Камеры видеонаблюдения засняли машину, на которой скрылись злоумышленники. Проверив пункты приема металла, полицейские обнаружили, что похожий автомобиль приезжал в один из них, а водитель с друзьями сдавали металл.

19-летнего водителя машины задержали дома. Он рассказал, что украл и сдал урны вместе с двумя знакомыми 15 и 16 лет. Несовершеннолетних тоже задержали.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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