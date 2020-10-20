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Преступления Происшествия

Таможенники обнаружили контрафактные носки на 400 млн рублей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские таможенники остановили грузовики с контрафактным товаром на несколько сотен миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В августе 2020 г. сотрудники ведомства задержали два грузовика. В одном были 315,8 тыс. пар контрафактных носков Nike, Adidas, Calvin Klein, Gucci; а в другом — 97,5 тыс. пар носков, маркированных как Nike, Adidas, Louis Vuitton, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Gucci и другие.

Водитель предъявил недействительные сопроводительные документы на товар. Груз, общая стоимость которого около 400 млн руб., везли из Казахстана для реализации на рынках Москвы.

Самарская таможня направила запросы правообладателям товарных знаков. Nike, Adidas, Louis Vuitton, Calvin Klein, Gucci уже подтвердили, что изъятый товар является контрафактным.

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