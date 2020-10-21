Самарская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развития

"РИА Рейтинг" опубликовало итоги научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2019 года. Самарская область заняла 6 место — регион улучшил значение индекса с 60,17 в 2018 году до 62,13 — в прошлом году.

Итоговое значение рейтинга рассчитывается, исходя из анализа 19 показателей, объединенных в 4 группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности".

В этом году Самарская область активно укрепляет свой статус технологически развитого региона. Так, в рейтинге российских городов с лучшими экосистемами для развития стартапов, опубликованном в июле 2020 года исследовательской компанией StartupBlink, Самара оказалась на восьмой строчке рейтинга, закрепив позицию 2017 года.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал значимость развития инновационных стартапов. "Необходимо продумать меры стимулирования, чтобы IT-компании объединялись, чтобы создавалась необходимая экосистема", — добавил глава региона.

Губерния год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере. Что неудивительно, ведь в регионе создана мощная инфраструктурная база для генерирования и реализации инновационных идей.

Ее основу составляет сильная научная школа — высшие учебные заведения, выпускающие квалифицированных специалистов, готовых предлагать рынку новые технологические продукты и услуги. В первую очередь, к ним относятся Самарский государственный университет, Самарский научно-исследовательский университет, Самарский технический университет и др.

"Инновационное развитие региона — наш приоритет. Мы создаем максимально комфортные условия для стартапов, поддерживаем их на любой стадии: от формирования идеи до вывода продукции на рынок. Внедряем новые инструменты поддержки, чтобы разработки наших талантливых ребят не оставались невостребованными, а находили своего потребителя", — утверждает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Максимальный эффект от такой работы мы получаем при взаимодействии с региональными и федеральными институтами развития: сегодня в Самарской области появляется все больше молодых ученых, создаются инновационные предприятия и успешные разработки", — добавил министр.

В прошлом году в регионе был создан научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который может стать площадкой для развития инноваций и работы инвесторов. За год работы НОЦ получил статус межрегионального. Появились якорные индустриальные партнеры: Российские железные дороги, государственные корпорации "Ростех" и "Роскосмос". Сейчас самарский НОЦ готовится к участию в конкурсе министерства науки и высшего образования России на предоставление грантов на создание научно-образовательных центров мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука".

Для успешного взаимодействия представителей сферы образования, власти и бизнеса в Самаре и Тольятти созданы три "Точки кипения". Они активно функционируют на базе СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Любая интересная идея, связанная с развитием региона или внедрением инноваций, обязательно получит поддержку в "Точке кипения". Стартапы здесь могут рассчитывать на сопровождение своего проекта, предоставление офисных пространств, консультационную помощь и другие услуги площадки.

Областные власти развивают инструменты внедрения новых технологий в производственную практику. В этом году начала действовать специальная мера поддержки стартапов, отвечающих запросам Куйбышевской железной дороги. Проекты, отобранные экспертами компании и регионального Минэкономразвития, получают гранты для последующего внедрения разработок в инфраструктуру КбшЖД.

Поддерживать инноваторов и помогать амбициозным талантливым людям реализовывать идеи, призван региональный институт StartupSamara — один из самых успешных проектов в России по выстраиванию инновационной экосистемы. Команда StartupSamara организует акселерационные программы, школы бизнес-ангелов и другие мероприятия для молодых ученых, нацеленные на повышение компетенций по коммерциализации идей и разработок.

Главным местом притяжения начинающих и опытных инновационных предприятий региона является технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Поддержку инноваторам здесь оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По итогам 2019 года "Жигулевская долина" вошла в ТОП-3 технопарков страны "V Национального рейтинга инновационных площадок 2019 года".

В "Жигулевской долине" "выращивают" высокотехнологичные предприятия от идеи до получения опытного образца и вывода готового продукта на рынок.

Начать свой исследовательский путь и создавать собственные инновационные разработки можно, еще будучи школьником. В детском Кванториуме, который работает на базе "Жигулевской долины" с 2017 года, ежегодно обучаются около 1000 юных тольяттинцев. Ученики 5-11 классов проходят здесь бесплатное обучение инновационным профессиям и под руководством опытных наставников реализуют свой творческий и технический потенциал. "Кванториум Тольятти" относится к федеральной сети детских технопарков и финансируется из федерального бюджета.

После обучения основам исследовательской деятельности и выбора направления дальнейшей работы, инноваторы могут получить статус резидента "Жигулевской долины" и пользоваться всеми преференциями, которые предлагает управляющая компания технопарка. Для этого нужно пройти Экспертный совет и получить положительное заключение по своему проекту. Лучшие получают имущественную, информационную, организационную и финансовую поддержку. Свою помощь специалисты ГАУ "ЦИК СО" готовы предоставить на всех этапах проектной деятельности.

Сегодня в технопарке "Жигулевская долина" и технопарке Самарской области свои проекты реализуют 254 компании, которые создали в регионе 2158 новых рабочих мест. Резиденты "Жигулевской долины" работают в рамках пяти направлений: информационные технологии, транспорт и космические технологии, химия, энергоэффективность, а также биотехнологии и медицина. На базе технопарка также действует бизнес-инкубатор, где исследователи могут разместить свои офисы, а специалисты управляющей компании — предоставить им целый спектр услуг по консультированию.