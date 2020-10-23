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Преступления Происшествия

Житель Похвистнево прятал в исподнем 17 пакетиков с героином

ПОХВИСТНЕВО. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце сентября текущего года правоохранители в ходе мониторинга соцсетей увидели сообщение о том, что на территории 119 квартала собирается группа мужчин, громко слушает музыку и возможно употребляет наркотики.

Наркополицейские и участковые провели оперативные мероприятия на указанной территории по результатам которых был задержан и доставлен в отдел полиции один из местных жителей. По данным сотрудников уголовного розыска, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и к административной — за употребление наркотических средств.

Задержанный отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения за что на него был составлен материал об административном правонарушении (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято 17 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом, которые он прятал в нижнем белье. Согласно результатам проведенного исследования изъятое оказалось героином общей массой свыше 3,7 грамм, что является крупным размером.

Задержанный уверял сотрудников полиции, что наркотики он приобрел и хранил для личного употребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется наркополицейскими.

По собранным сотрудниками полиции материалам в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Гид потребителя

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