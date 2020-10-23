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Преступления Происшествия

Сельчанин из Самарской области 25 лет незаконно хранил винтовку

НЕФТЕГОРСК. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районе Самарской области у мужчины изъяли незаконно хранившееся оружие.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее кто-то сообщил правоохранителям, что житель с. Дмитриевка хранит дома оружие. Сотрудники уголовного розыска приехали к мужчине домой и нашли в гараже винтовку ТОЗ-8 1961 года выпуска, калибра 5,6 мм.

Сельчанин пояснил, что незарегистрированное оружие досталось ему от умершего родственника. Хранит он винтовку уже около 25 лет и использовал для отстрела домашней скотины.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение оружия").

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