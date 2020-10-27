Бросившему гранату в полицейских Алексею Балакиреву продлили арест

В понедельник, 26 октября, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Анны Баловой продлили срока содержания под стражей 58-летнему жителю Самары Алексею Балакиреву до 27 ноября. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 27 июля 58-летний Алексей Балакирев пьяным пришел к супруге в квартиру на ул. Буянова и во время ссоры нанес женщине травмы. Соседи услышали шум и вызвали полицию.

Когда два правоохранителя входили в квартиру, мужчина бросил гранату, от которой женщину закрыл один из полицейских. От взрыва пострадали полицейские и женщина.

Те же полицейские задержали подозреваемого, державшего в руках вторую боевую гранату Ф-1.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

29 июля мужчину арестовали. 26 октября заключение под стражей продлили на месяц — до 27 ноября.