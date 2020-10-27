16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Угонщика-рецидивиста будут судить в Красноярском районе Обвиняемым по делу банка "Волга-Кредит" запросили реальные сроки Полицейскую из Самары обвиняют в фальсификации доказательств В Тольятти арестовали подозреваемого в ограблении на 15 млн рублей В Новокуйбышевске рецидивист ограбил пенсионерку

Преступления Происшествия

Бросившему гранату в полицейских Алексею Балакиреву продлили арест

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 26 октября, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Анны Баловой продлили срока содержания под стражей 58-летнему жителю Самары Алексею Балакиреву до 27 ноября. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 27 июля 58-летний Алексей Балакирев пьяным пришел к супруге в квартиру на ул. Буянова и во время ссоры нанес женщине травмы. Соседи услышали шум и вызвали полицию.

Когда два правоохранителя входили в квартиру, мужчина бросил гранату, от которой женщину закрыл один из полицейских. От взрыва пострадали полицейские и женщина.

Те же полицейские задержали подозреваемого, державшего в руках вторую боевую гранату Ф-1.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

29 июля мужчину арестовали. 26 октября заключение под стражей продлили на месяц — до 27 ноября.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1