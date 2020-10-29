В Самаре задержан молодой рецидивист, буксировавший угнанный автомобиль в пункт сдачи металлолома

Полиция задержала 19-летнего парня, который вез на буксире украденную легковушку в пункт приема металлолома, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

При опросе 19-летний подозреваемый показал полицейским место, где прятал похищенный накануне еще один автомобиль, владелец которого написал заявление в полицию.

Из собранных оперативниками материалов установлено, что самарец совершал кражи автомобилей в разных частях Кировского района, при этом выбирал только те, которые не были оборудованы системой сигнализации. С помощью своего автомобиля и буксировочного троса молодой человек перевозил чужое имущество до пункта назначения. Первую машину он частично разобрал в одном из гаражных массивов, вторую хотел сдать на металлолом.

Известно, что к 19 годам безработный подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, мошенничества, грабежа и угона автотранспорта.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждены уголовные дела. Автомобили стражи порядка вернули законным владельцам.