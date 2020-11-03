16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У трех парней из Самары изъяли более 1,4 кг героина Жителя Нефтегорского района осудили по обвинению в мошенничестве с топливом на 2,4 млн рублей Гастарбайтер за контрабанду 20 кг героина получил 13 лет В Тольятти росгвардейцы задержали компанию, укравшую спиртное почти на 8 тыс. рублей В Новокуйбышевске мужчина, разбив витрину камнем, украл из магазина текилу и джин

Преступления Происшествия

У трех парней из Самары изъяли более 1,4 кг героина

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело и отправили под стражу трех парней 25, 22 и 21 года. Их подозревают в наркопреступлениях.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в начале октября 2020 г. сотрудники вневедомственной охраны у дома на пр. Карла Маркса задержали двух молодых людей 25 и 22 лет. У одного из них изъяли 40 свертков, а у второго шесть свертков с героином общим весом 120 г.

Задержанные рассказали, что планировали сбывать наркотик с помощью тайников, и показали места, где уже сделали "закладки". Возле трех домов на пр. Карла Маркса полицейские обнаружили тайники с еще 8 г вещества. Дома у 25-летнего подозреваемого задержали третьего предполагаемого наркосбытчика. Кроме того, в квартире обнаружилось еще более 1,2 кг героина.

Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6