У трех парней из Самары изъяли более 1,4 кг героина

В Самаре возбудили уголовное дело и отправили под стражу трех парней 25, 22 и 21 года. Их подозревают в наркопреступлениях.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в начале октября 2020 г. сотрудники вневедомственной охраны у дома на пр. Карла Маркса задержали двух молодых людей 25 и 22 лет. У одного из них изъяли 40 свертков, а у второго шесть свертков с героином общим весом 120 г.

Задержанные рассказали, что планировали сбывать наркотик с помощью тайников, и показали места, где уже сделали "закладки". Возле трех домов на пр. Карла Маркса полицейские обнаружили тайники с еще 8 г вещества. Дома у 25-летнего подозреваемого задержали третьего предполагаемого наркосбытчика. Кроме того, в квартире обнаружилось еще более 1,2 кг героина.

Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.