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Преступления Происшествия

В Отрадном сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела

ОТРАДНЫЙ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его подозревают по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 октября в кафе несколько мужчин нанесли травмы различной степени тяжести 33-летнему мужчине. Еще у одного мужчины в больнице диагностировали ушибы спины, сообщают в региональном СУ СК.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что драка, ставшая причиной возбуждения уголовного дела, якобы началась в кафе "Береза" и продолжилась уже на улице.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что одним из возможных участников произошедшего является сотрудник ОВД Самарской области, находившийся не при исполнении служебных обязанностей. По факту случившегося врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев назначил служебную проверку.

В СУ СК пояснили, что расследование продолжается, установлены все участники драки. Квалификация действиям других участников будет дана после получения результатов судебно-медицинских экспертиз.

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