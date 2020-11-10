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Преступления Происшествия

Фигурантам дела о нападении на Айвара Кинжабаева продлили меры пресечения

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд продлил меры пресечения фигурантам уголовного дела о нападении на Айвара Кинжабаева до 4 декабря. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, нападение на 59-летнего врио руководителя Росимущества по Москве Айвара Кинжабаева произошло 10 ноября 2018 года. Несколько человек в масках проникли в дом в Красноярском районе и нанесли потерпевшему тяжкие травмы.

Семерых предполагаемых участников группы, несколько человек из которой могли быть причастны к нападению на Кинжабаева и другим преступлениям, задержали 25 и 26 июня 2019 года. Из них в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое признавали, что были исполнителями. По их словам, нападение было заказным и они получили за это от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Задержали силовики и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина. Он вины не признавал. По версии следствия, Филимошин мог передавать деньги исполнителям. Основная версия нападения на Кинжабаева - его профессиональная деятельность.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух). За это им заплатили от 40 тыс. до 200 тыс. рублей. По этим случаям также возбуждены уголовные дела.

Восьмой фигурант уголовного дела Яков Калинкин попал в поле зрения правоохранителей позже.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, срок домашнего ареста Филимошину продлили до 4 декабря. Остальным семи ранее арестованным фигурантам дела также до 4 декабря продлили содержание под стражей.

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