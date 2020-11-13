Самара станет первым городом на карте делового туризма России

В эти дни в регионе проходит презентация майс (MICE)-возможностей в Самарской области в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро.

Понятие MICE-туризм включает в себя проведение выездных мероприятий, направленных на развитие, мотивацию и обучение персонала, партнеров или клиентов компании.

"Самарская область может предложить партнерам хорошо развитую инфраструктуру, большой опыт в проведении мероприятий различного уровня, включая такие, как чемпионат мира по футболу 2018 года, — рассказывает руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева. — И сейчас мы вступили в активную борьбу за проведение именно у нас различных мероприятий туристической направленности, число которых заметно сократилось в период пандемии".

"Направление делового туризма для Самарской области мы рассматриваем как одно из приоритетных, — отметил заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. — Сегодня мы располагаем большим количеством площадок для проведения культурных и деловых мероприятий в различных форматах — это современные отели, спортивные объекты, выставочные залы. И наша задача — рассказать профессионалам о том, что мы обладаем этим потенциалом".

Артур Абдрашитов подчеркнул, что этот сегмент бизнеса является важным направлением социально-экономического развития области. Проведение любого мероприятия — это получение регионом финансовых средств, загрузка отелей, дополнительная работа для турагентств и туроператоров, для предприятий общественного питания.

"В сентябре в ходе первого визита мы поистине открыли для себя Самарскую область, — говорит креативный продюсер проектного офиса MICE Ольга Алексеева. — Мы увидели площадки высокого уровня, и уже есть компании, которые ведут переговоры и с отдельными отелями, и с администрацией региона о реализации совместных проектов в ближайшие пять лет".

В программе трехдневного тура для более чем трех десятков гостей — круглый стол с демонстрацией конференц-возможностей помещений стадиона "Самара Арена", поездка в Тольятти с посещением музея АВТОВАЗа, паркового комплекса истории техники имени Сахарова, яхт-клуба и других объектов. В воскресенье гости прогуляются по исторической части Самары и посетят крупнейшие отели города, смогут оценить их привлекательность с точки зрения MICE-туризма.