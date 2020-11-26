Житель Самарской области проколол шины КамАЗа, чтобы насолить знакомому

В Богатовском районе Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные повреждение имущества") в отношении судимого 27-летнего мужчины.

Как сообщает региональное ГУ МВД, пострадавший припарковал свой КамАЗ на ночь возле дома родственника, а на следующий день обнаружил порезы на четырех шинах. Ущерб составил 47 тыс. рублей.

Полицейские изъяли записи с установленной поблизости камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина в капюшоне ночью подходит к грузовику и портит шины.

Потерпевший предположил, что к случившемуся может быть причастен местный житель, с которым у него неоднократно были конфликты. Дома у предполагаемого уничтожителя шин изъяли нож. Задержанный не отрицал вины и рассказал, что с потерпевшим у него давняя неприязнь, а в ту ночь он был пьян и решил отомстить за полученные ранее оскорбления.