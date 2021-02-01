Компания, оформлявшая кредиты на медуслуги, попала в уголовное дело

В Самаре расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении работников ООО "Международный институт клинического психоанализа "Ингениум" ("МИКП "Ингениум"). Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Самарской области, в адрес которого поступило обращение пятерых пострадавших от действий фирмы.

К омбудсмену граждане обратились в связи с тем, что посчитали, что расследование уголовного дела в отношении представителей компании ведется слишком долго.

Дело было возбуждено в мае 2019 года. Как рассказали Волга Ньюс в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области, граждане свое общение с представителями "МИКП "Ингениум" описывают следующим образом: людей приглашают на бесплатную диагностику здоровья, предлагают им провести якобы медицинские манипуляции, объясняя, почему они нужны, затем выясняется, что у пациента нет необходимой суммы для оплаты всех процедур, и ему предлагают заключить кредитный договор или оформить рассрочку. Человек подписывает, однако, уже выйдя из офиса, осознает, что предложенные манипуляции не стоят тех денег, которые он согласился за них платить.

"Полиция посчитала, что в действиях сотрудников фирмы имеются признаки мошенничества, и возбудила уголовное дело. Однако расследование до сих пор не завершено, а граждане тем временем продолжают платить по кредитам, оформленным для получения услуг "МИКП "Ингениум", - объясняют в аппарате уполномоченного претензии граждан относительно скорости расследования уголовного дела и добавляют, что, по словам самих обратившихся, пострадавших от действий фирмы около 60.

По информации пресс-службы самарского омбудсмена, каждый из потерпевших понес ущерб около 100 тыс. рублей.

При этом в Октябрьский районный суд Самары за период с 2018 г. поступило более 30 заявлений о защите прав потребителей к ООО "Международный институт клинического психоанализа "Ингениум".

Так, например, одна из истиц в своем заявлении указывала, что 5 сентября 2018 г. заключила договор на оказание медицинских услуг с "МИКП "Ингениум" на 96,8 тыс. рублей. Деньги эти были выплачены компании за счет кредитных средств, при этом сам кредитный договор якобы был заключен в том же офисе "МИКП "Ингениум" с ООО "КБ "Ренессанс кредит" "без согласия на данные действия истца". При этом непосредственно услуги, которые были оплачены, согласно решению суда, истица не получила.

Суд удовлетворил требования женщины о расторжении договора с МИКП "Инегинум" и обязал общество вернуть ей деньги, выплаченные по нему, а вот в расторжении кредитного договора отказал.

По данным специалистов аппарата уполномоченного по правам человека, расследование уголовного дела в отношении "Ингениума" неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (ст. 208 УПК РФ).

В интересах граждан уполномоченный по правам человека в Самарской области обратился в прокуратуру, которая пришла к выводу о неправомерности решения о приостановке расследования уголовного дела в отношении "Ингениума". В связи с этим дело было возвращено в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области для дополнительного расследования, которое в настоящее время все еще ведется.

Отметим, это уже не первый случай подобного рода мошенничества в Самаре. Так, в 2018 г. был задержан Александр Чистяков, основатель клиники "Александрия", которая примерно по той же схеме приглашала клиентов на бесплатные консультации, а потом граждане оформляли кредиты на проведение дальнейших процедур. В итоге Александру Чистякову и его коллегам было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Участие в организованном преступном сообществе"). Как сообщали местные СМИ, сумма ущерба от действий обвиняемых оценивалась не менее чем в 19 млн рублей.