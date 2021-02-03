ФСБ задержала в Самаре двух участковых полиции за взятку

В Самаре возбудили уголовные дела в отношении двух участковых Октябрьского района. Их подозревают в покушении на получение взятки. Информацию подтвердили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, началось все с того, что участковые уличили мужчину в торговле наркотиками. Но работники полиции пообещали "закрыть глаза" на происходящее за 300 тыс. рублей. Деньги наркоторговец принес полицейским 24 декабря 2020 года. Тогда участковых и "поймали" оперативники УФСБ по Самарской области.

Материалы оперативной разработки передали в Следственный комитет. Там после проверки в отношении работников МВД возбудили уголовное дело "Покушение на получение взятки". Обоим участковым грозит реальное лишение свободы. Сейчас в деталях произошедшего разбираются следователи Советского межрайонного отдела Следственного комитета.

Ранее в Самаре по подозрению в коррупции задержали высокопоставленную сотрудницу полиции Веру Рабинович. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима.