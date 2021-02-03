В Самарской области будут судить водителя трактора за смерть подростка

В суд Богатовского района Самарской области направили для рассмотрения уголовное дело тракториста филиала "Богатовское дорожно-эксплуатационное управление" ГКП СО "АСАДО".

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 18 июня 2020 г. мужчина на тракторе косил траву на обочинах дороги в Богатовском районе. Примерно в 14:00 у дороги в жилой зоне пос. Буревестник он задел косилкой подростка, который находился на обочине дороги в высокой траве. 13-летний мальчик прятался от друзей в траве неподалеку от дороги. От полученных травм он скончался на месте.