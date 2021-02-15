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Преступления Происшествия

Из-за беспорядков в самарской колонии перед судом предстанут 16 заключенных

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет закончил расследование уголовного дела, возбужденного по факту беспорядков, произошедших в исправительной колонии №5 в Самаре в феврале 2019 года. Перед судом предстанут 16 осужденных в возрасте от 22 до 37 лет, отбывающих наказание, сообщает региональное управление СК.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении 16 преступлений, среди которых разбой, участие в массовых беспорядках, умышленное причинение вреда здоровью и др.

По версии следствия, 8 февраля 2019 г. примерно в 20 часов осужденные, сломав металлические ограждения локального участка, проникли в барак одного из отрядов. Здесь обвиняемые, используя в качестве оружия различные предметы, "с целью воспрепятствования исправлению осужденных и из мести за оказание ими содействия администрации исправительного учреждения, применили насилие в отношении 19 осужденных отряда, причинив вред их здоровью различной степени тяжести".

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СУ СК РФ по Самарской области проводит проверку по факту возгорания 8 февраля в ИК-5, сообщает следственное управление.

Кроме того, злоумышленники подожгли и уничтожили имущество исправительного учреждения, причинив материальный ущерб на общую сумму в 398 тыс. рублей.

Беспорядки были прекращены сотрудниками ИК-5 в течение 30 минут.

"В ходе предварительного следствия свою вину в совершении преступлений обвиняемые не признали. Однако их вина подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами выемок и осмотров изъятых предметов и документов, заключениями судебных экспертиз, иными собранными по делу доказательствами", - отмечают в СУ СК.

Уголовное дело, насчитывающее 80 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось о 15 пострадавших в этом конфликте. По информации СМИ, зачинщиком конфликта был заключенный из хозблока, который начал оскорблять отряд, идущий на ужин, из-за чего и завязалась драка.

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