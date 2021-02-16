У сотрудницы самарского спа-салона изъяли мефедрон

У 24-летней сотрудницы самарского спа-салона на ул. Арцыбушевской в ходе оперативного мероприятия обнаружили и изъяли из рюкзака сверток с порошкообразным веществом.

Результаты проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертизы установили, что в нем находился мефедрон, общей массой более 0,30 граммов.

В незаконном обороте наркотических средств девушка призналась и рассказала, что хранила наркотик для личного потребления. Эта версия проверяется правоохранителями. По данным полиции, ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".