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Преступления Происшествия

На посту в Зеленовке у водителя иномарки изъято 400 гр героина

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стационарном посту с. Зеленовка Самарской области сотрудники ДПС при обыске машины обнаружили и изъяли 400 гр героина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автомобиль был остановлен для проверки документов. Водитель заметно нервничал, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

При осмотре автомобиля в присутствии понятых за пластиковой вставкой козырька полицейские обнаружили 4 свертка из прозрачного полимерного материала, внутри которых находились свертки обмотанные черной изолентой. Сотрудники ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженные свертки были изъяты и направлены в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в свертках содержалось наркотическое средство героин, массой почти 400 гр, что относится к крупному размеру.

По информации оперативников, подозреваемый — 23-х летний уроженец одной из соседних республик, временно зарегистрирован в городе Москва. От дачи показаний мужчина отказался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

Гид потребителя

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