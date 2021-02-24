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Преступления Происшествия

Ликвидация свалки в Самарской области обернулась уголовным делом о мошенничестве

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе Самарской области в отношении 32-летнего директора ООО возбудили уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, житель пос. Безенчук заключил с администрацией района контракт на ликвидацию свалок с отходами. Однако на самом деле подрядчик не вывозил мусор, а просто закопал его там же. Зато комитету по строительству администрации района представили фиктивные документы, в которых были указаны работы на сумму свыше 1,27 млн рублей.

Также во время расследования выяснилось, что подозреваемый легализовал незаконно полученные средства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате преступления"). Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Безенчукский районный суд.

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