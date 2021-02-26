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Спорт

Волейбольная команда АО "Транснефть - Приволга" одержала победу в турнире среди предприятий Самарской области

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда АО "Транснефть - Приволга" одержала победу в турнире по классическому волейболу среди предприятий Самарской области на приз ООО "Корпоративная лига" и Федерации волейбола Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Соревнования проводились поэтапно с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в них принимали участие команды пяти крупнейших предприятий области.

Волейболисты АО "Транснефть - Приволга" одержали победы во всех матчах и завоевали "золото" турнира. Лучшим игроком соревнований признан механик цеха технологического транспорта и специальной техники Самарского РНУ Анатолий Гресс.

Волейбольная команда АО "Транснефть - Приволга" принимает активное участие в городских и областных турнирах, участвует в ежегодных летних спартакиадах предприятия. Кроме того, волейболисты предприятия неоднократно побеждали в региональных спартакиадах и участвовали в спартакиадах на уровне ПАО "Транснефть".

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