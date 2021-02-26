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Преступления Происшествия

Житель Самарской области незаконно срубил 54 липы и дуба

ИСАКЛЫ. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Исаклинском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ГУ МВД России, представители районного лесничества сообщили, что кто-то незаконно срубил 54 липы и дуба в районе деревни Новый Байтермиш. Ущерб составил более 240 тыс. рублей.

По версии полиции, к незаконной рубке причастен 59-летний житель района. Деревья он распилил на деревообрабатывающем станке на доски для использования в личном хозяйстве.

Уголовное дело возбудили по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").

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