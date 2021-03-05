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Преступления Происшествия

В Тольятти задержан подозреваемый "закладчик" с партией наркотика

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В районе ж/д станции "Тольятти" сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя, при личном досмотре у которого было изъято 20 свертков с порошкообразным наркотиком PVP, общим весом более 20 граммов, об этом сообщили в УТ МВД по ПФО.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый приобретал наркотики через Интернет и занимался их распространением в Тольятти бесконтактным способом. Изъятые у него свертки с криминальным порошком он должен был разложить в тайниках-закладках.

При обыске жилища подозреваемого транспортные полицейские Тольятти обнаружили весы, фасовочные пакетики, изоляционную ленту для их упаковки, а также более 90 граммов наркотика PVP, которых хранился там для последующего сбыта.

По данному факту следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по п. "г" ч. 4 статьи 228.1 УК РФ.

Подозреваемый арестован. Санкция вмененной ему статьи обвинения предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Гид потребителя

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