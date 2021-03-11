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Преступления Происшествия

Жителю Октябрьска грозит срок за изготовление ножей и мачете

СЫЗРАНЬ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Октябрьска предстанет перед судом за изготовление холодного оружия, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

55-летний мужчина был задержан транспортными полицейскими в январе этого года при реализации оперативной информации.

При обследовании помещения, принадлежащего мужчине, правоохранителями были изъяты различные ножи и заготовки для них, заготовка сабли, кинжал, тесак, звездочка и мачете. Также был изъят самодельный станок.

В ходе проведенных исследований установлено, что часть изъятых предметов являются холодным оружием, запрещенным к обороту на территории РФ. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд.

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