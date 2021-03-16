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Преступления Происшествия

В самарской школе 11-летние дети устроили поножовщину

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") из-за конфликта двух школьников.

По данным регионального СУ СК РФ, 16 марта в Октябрьском районе Самары на школьной перемене поссорились два 11-летних мальчика. В результате один из учащихся ударил одноклассника ножом в спину. Пострадавшего доставили в больницу.

По данным прокуратуры, пострадавший школьник госпитализирован. Надзорное ведомство также организовало проверку по факту случившегося.

Во время расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших конфликт в школе.

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