"Наркодельцы" из Ульяновской области попались в Сызрани на краже телефона

Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовные дела о кражах (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ) и о незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. "а, б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ) в отношении жителей Ульяновской области: 26-летнего мужчины и 20-летней девушки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в транспортной полиции.

По данным правоохранителей, в конце января в дежурную часть сообщили о краже мобильного телефона у железнодорожника из бытового помещения Новосызранского парка ж/д ст. "Сызрань-1". Кроме того, с этого телефона через мобильное приложение были похищены 25 тыс. рублей.

Сотрудники транспортной полиции задержали по подозрению в краже 26-летнего мужчину и 20-летнюю женщину — жителей Ульяновской области. При личном досмотре у девушки изъяли два свертка с 1,54 г синтетического наркотика PVP.

Кроме того, полицейские обнаружили шесть закладок с наркотиками в Сызрани. А в квартире, которую снимали подозреваемые, нашли еще около 7 г PVP и 0,46 г марихуаны.

По версии следствия, подозреваемые приехали в Сызрань, чтобы сбывать наркотики. В районе Новосызранского парка они украли мобильник, похитили деньги со счетов владельца телефона и потратили их, в том числе на приобретение наркотиков.

Подозреваемые арестованы.