16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Тольятти прописала в своем доме десятки людей из других регионов В Самаре задержали предполагаемого посредника в передаче взятки 2,1 млн рублей Суд продлил Александру Швидаку домашний арест до 25 апреля Самарчанку будут судить за мошенничество и лишение свободы бывшего воспитанника соцучреждения Самарцы предстанут перед судом за взятку в 240 тыс. руб. при получении двух водительских удостоверений

Преступления Происшествия

У сельчанина из Самарской области нашли стреляющую ручку

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском районе Самарской области полицейские задержали местного жителя, незаконно хранившего оружие.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным регионального ГУ МВД, дома у 45-летнего жителя с. Обшаровка, ранее судимого за разбой, нашли самодельное гладкоствольное огнестрельное устройство, изготовленное в форме ручки и пригодное для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Подозреваемый уверял, что нашел предмет в лесополосе в 2016 г. и хранил для самообороны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4