У сельчанина из Самарской области нашли стреляющую ручку

В Приволжском районе Самарской области полицейские задержали местного жителя, незаконно хранившего оружие.

По данным регионального ГУ МВД, дома у 45-летнего жителя с. Обшаровка, ранее судимого за разбой, нашли самодельное гладкоствольное огнестрельное устройство, изготовленное в форме ручки и пригодное для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Подозреваемый уверял, что нашел предмет в лесополосе в 2016 г. и хранил для самообороны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").