Пьяный самарец совершил нападение на работницу часовни в Кемерово

В полицию Кемерово за помощью обратилась 63-летняя работница часовни, расположенной на выезде из города. Она сообщила, что стала жертвой налетчика. По ее словам, нетрезвый злоумышленник зашел в помещение, сказал, что находится в трудной жизненной ситуации, и женщина накормила его. После этого он достал нож и потребовал отдать ценные вещи. Добычей налетчика стали деньги в сумме 500 руб., а также серебряные крест, кольцо и четыре цепочки. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержал подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Самарской области. У задержанного полицейские изъяли нож, а также часть похищенных украшений и денег. Место нахождения остальных серебряных изделий устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". На время следствия фигурант заключен под стражу.