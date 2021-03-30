В Самаре определили поставщика инвентаря для Дворца спорта

Управление капитального строительства Самарской области определилось с подрядчиком, который обеспечит поставку, сборку, расстановку и монтаж спортивного инвентаря для реконструируемого Дворца спорта в Самаре.
На электронный аукцион заявки подали ИП Денис Меломед и ООО "Глобинтек". Вторую заявку признали не соответствующей, а победителем торгов стал Денис Меломед. Он предложил свои услуги за 49,2 млн рублей.
Напомним, начальная цена контракта составляла 49,49 млн рублей. Подрядчик должен будет приобрести фигурные коньки, клюшки, шайбы, тренажеры, гимнастические маты, скакалки, эспандеры и многое другое. В перечень вошло около 80 позиций.
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