Для обновленного Дворца спорта в Самаре закупят инвентарь на 50 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области подыскивает подрядчика, который обеспечит поставку, сборку, расстановку и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для оснащения реконструируемого Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, 222 в Самаре.

Начальная цена контракта составляет 49,4 млн рублей. На эти деньги планируется приобрести по 50 пар женских и мужских фигурных коньков, пьедестал победителей, клюшки, шайбы, стойки для клюшек, гантели, спортивные гири, жилеты-утяжелители, велотренажеры и тренажеры на разные группы мышц корпуса.

Также во Дворце спорта появятся беговые дорожки, гимнастические маты, имитаторы вратаря на хоккейные ворота, скакалки, эспандеры, скамейки, судейские свистки и флажки, баскетбольные мячи и швабры для протирки пола. Всего в перечень вошло около 80 позиций.

Подрядчика определят 23 марта.

Кроме того, УКС объявило аукционы на поиск подрядчиков, готовых поставить и смонтировать компьютерное и электронное оборудование (выделено 11,4 млн рублей), предоставить и собрать на месте хозяйственно-бытовой инвентарь для механизации кухонных работ (за 12,9 млн рублей), приобрести и расставить мебель "хозяйственно-бытового назначения" (3,5 млн рублей), а также обеспечить поставку медицинской мебели (начальная цена контракта 1,02 млн рублей).