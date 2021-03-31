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Преступления Происшествия

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего

БЕЗЕНЧУК. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть"), сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

В октябре 2020 г. слесарь одного из муниципальных предприятий района, ремонтировавший оборудование насосной станции, получил ожоги 2-3 степени из-за короткого замыкания. От полученных травм он скончался в больнице.

По версии следствия, причиной несчастного случая была неудовлетворительная организация работ, в том числе — отсутствие в полном объеме необходимых средств индивидуальной защиты.

Подозреваемыми по делу проходят два работника муниципального предприятия.

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