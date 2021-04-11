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Преступления Происшествия

Судимого жителя Отрадного, укравшего алкоголь, вычислили по видеокамерам

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Кинель-Черкасского района обратились представители двух магазинов, расположенных в селе Тимашево. Они сообщили, что неизвестный совершил четыре кражи из двух торговых объектов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: гумвд63.рф

Полиция опросила персонал магазинов, изъяла записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что подозреваемый — неоднократно судимый 20-летний житель Отрадного. В феврале прошлого года молодой человек освободился из колонии за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Правоохранители задержали подозреваемого и предъявили ему видеозаписи с хищениями из двух магазинов. Парень подтвердил, что на записи он и сообщил, что похитил из магазина две бутылки алкоголя, затем, покинув торговую точку, направился через дорогу, где похитил из другого торгового объекта еще две бутылки алкогольной продукции. Подозреваемый пояснил, что похищенные напитки впоследствии выпил. Также молодой человек подтвердил, что совершил ещё две аналогичные кражи.

По четырем фактам противоправной деятельности подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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