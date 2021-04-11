Судимого жителя Отрадного, укравшего алкоголь, вычислили по видеокамерам

В полицию Кинель-Черкасского района обратились представители двух магазинов, расположенных в селе Тимашево. Они сообщили, что неизвестный совершил четыре кражи из двух торговых объектов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полиция опросила персонал магазинов, изъяла записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что подозреваемый — неоднократно судимый 20-летний житель Отрадного. В феврале прошлого года молодой человек освободился из колонии за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Правоохранители задержали подозреваемого и предъявили ему видеозаписи с хищениями из двух магазинов. Парень подтвердил, что на записи он и сообщил, что похитил из магазина две бутылки алкоголя, затем, покинув торговую точку, направился через дорогу, где похитил из другого торгового объекта еще две бутылки алкогольной продукции. Подозреваемый пояснил, что похищенные напитки впоследствии выпил. Также молодой человек подтвердил, что совершил ещё две аналогичные кражи.
По четырем фактам противоправной деятельности подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .