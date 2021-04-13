Сельчанина из Самарской области поймали на выращивании конопли

В Большечерниговском районе Самарской области полицейские нашли наркотики в доме 40-летнего безработного местного жителя.

По данным регионального ГУ МВД, мужчина выращивал во дворе коноплю. Собранные и высушенные растения он хранил в шкафу. Всего у подозреваемого изъяли более 10 г марихуаны.

Сельчанин, ранее судимый за разбойное нападение, рассказал, что растил коноплю для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.