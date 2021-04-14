В Самарской области украли мобильный светофор для дорожных работ

В понедельник, 12 апреля, на выезде из с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района Самарской области кто-то украл мобильный светофор, использовавшийся для проведения дорожных работ.

Как сообщает региональное ГУ МВД, с заявлением о краже к правоохранителям обратились сотрудники строительной компании.

На месте происшествия обнаружены следы предполагаемых злоумышленников.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто обладает информацией, обратиться в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району по телефону 8(8482) 93-66-99 или отдел уголовного розыска 8(8482) 93-66-54, 8(987) 976-87-31, либо в ближайший отдел полиции или по телефону 112.