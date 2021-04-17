Житель Сызрани продал чужой гараж за 10 тысяч рублей

В Сызрани местному жителю предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В январе 2021 г. в сызранскую полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее пропал гараж. Металлическая конструкция находилась в одном из гаражно-строительном кооперативе города. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму более 230 000 рублей.

Сотрудники угрозыска провели мероприятия, собрали показания очевидцев и вычислили автомобиль-манипулятор, на котором был вывезен объект недвижимости. Также удалось установить место сбыта гаража и личность тех, кто сдал его в пункт приема металла. Они сообщили, что купили объект и описали продавца.

Им оказался ранее не судимый 25-летний житель Сызрани. Следователи установили, что ранее он купил другой гараж в этом ГСК и у него осталась расписка, подтверждающая сделку. Документом он решил воспользоваться. Присмотрев похожий объект, нашел покупателей и показал расписку с правом на собственность. За металлическую конструкцию мужчина запросил 10 тысяч рублей.

Ему предъявлено обвинение в преступлении по статье "Мошенничество". Уголовное дело направлено в суд.