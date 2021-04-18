В Приволжье водитель, лишенный прав, убегал от полицейских

Полицеские в Приволжском районе задержали 26-летнего водителя ВАЗ 21102, которого накануне лишили прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Инспекторы ДПС заметили автомобиль, двигавшийся с большой скоростью. Водитель проигнориовал требование остановиться, прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники полиции настигли его на одной из улиц села Приволжье. Покинув машину, нарушитель пытался убежать, но вскоре был задержан.
Полицейские предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но мужчина отказался.
Выяснилось, что в начале марта 2021 года он признан виновным в нарушении ПДД. По решению районного суда мужчине назначили наказание в виде 12 месяцев лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 9 месяцев.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", санкция которой предусматривает лишение свободы до двух лет.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.