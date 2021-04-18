В Приволжье водитель, лишенный прав, убегал от полицейских

Полицеские в Приволжском районе задержали 26-летнего водителя ВАЗ 21102, которого накануне лишили прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы ДПС заметили автомобиль, двигавшийся с большой скоростью. Водитель проигнориовал требование остановиться, прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники полиции настигли его на одной из улиц села Приволжье. Покинув машину, нарушитель пытался убежать, но вскоре был задержан.

Полицейские предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но мужчина отказался.

Выяснилось, что в начале марта 2021 года он признан виновным в нарушении ПДД. По решению районного суда мужчине назначили наказание в виде 12 месяцев лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 9 месяцев.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", санкция которой предусматривает лишение свободы до двух лет.