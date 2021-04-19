В Самаре украли часть арт-объекта, который начали устанавливать три дня назад

В пятницу, 16 апреля, специалисты "РКС-Самара" начали устанавливать арт-фигуры на ул. Подшипниковой.

Один из объектов был посвящен биатлону и у нее злоумышленники украли макет биатлонной винтовки.

Не остановило вандалов ни то, что фигура установлена на людном перекрестке, ни то, что макет был приварен к основному стенду.