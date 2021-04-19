"ТольяттиАзот" вновь не выплатит дивиденды

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Тольяттиазот" приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

В последний раз компания делилась прибылью с акционерами по итогам 2018 г. - тогда выплачивалось по 2,32 млн руб. на обыкновенную акцию.

Кроме того, акционеры "ТоАза" проголосовали за решение о выплате вознаграждения членам совета директоров общества в размере 5% от чистой прибыли. По данным ИАС Seldon.Basis, чистая прибыль предприятия по итогам 2020 г. составила 1,25 млрд рублей.