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Экономика и бизнес

"ТольяттиАзот" вновь не выплатит дивиденды

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Годовое общее собрание акционеров ПАО "Тольяттиазот" приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

В последний раз компания делилась прибылью с акционерами по итогам 2018 г. - тогда выплачивалось по 2,32 млн руб. на обыкновенную акцию. 

Кроме того, акционеры "ТоАза" проголосовали за решение о выплате вознаграждения членам совета директоров общества в размере 5% от чистой прибыли. По данным ИАС Seldon.Basis, чистая прибыль предприятия по итогам 2020 г. составила 1,25 млрд рублей.

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