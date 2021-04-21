Тольяттинца задержали с десятками свертков синтетического наркотика

В Тольятти 41-летнего безработного местного жителя заподозрили в торговле наркотиками, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемого задержали на парковке около дома в Автозаводском районе. У него обнаружили пакет с 27 свертками, в которых было более 12 г N-метилэфедрона. Мужчина рассказал, что расфасовывал наркотики на мелкие партии и распространял их.

В итоге полицейские нашли восемь сделанных им тайников с наркотиками. А в частном доме подозреваемого изъяли спортивную сумку, в боковом кармане которой были еще 65 свертков с 45 г синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.